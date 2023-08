Si lancia dal balcone con le figlie di 6 mesi dopo aver litigato con il marito

Tutto è successo nella tarda serata di ieri sera a Francoforte, in provincia di Siracusa. Una donna di 40 anni si sarebbe buttata dal balcone di casa sua al primo piano con in braccio le sue gemelle di 6 mesi dopo un litigio con il marito. Tutte e tre sono state immediatamente trasportate all’ospedale Cannizzaro di Catania e fortunamente sono tutte e tre vive. Le piccole, grazie al corpo della madre, non hanno riportato danno gravi mentre la donna ha molte fratture.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dei fatti ma la donna avrebbe già confermato di aver fatto tutto di sua spontanea volontà. Da chiarire il motivo scatenante del litigio.