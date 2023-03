Si frattura due volte per colpa delle buche in via San Martino a Quartu: "Quando verrà asfaltata?"

Ha visto gli operai, l’ultima volta, due settimane fa: “Hanno messo un po’ di bitume per tappare le buche, ma è stato solo un rattoppo. È bastata un po’ di pioggia e sono tornate le voragini”. Francesco Cadelano, 71 anni, vive a Flumini di Quartu in via San Martino e la sua non è una lamentela standard: “A causa delle buche ho due fratture alla colonna vertebrale, riscontrate negli ultimi mesi perchè devo passare lì, ogni giorno, con l’automobile”. E il terreno è quello che: un pantano con fossi, detto in parole semplici. L’uomo, lo scorso 22 febbraio, ha fatto una radiografia e nel referto si parla, anche, di fratture nella zona della schiena: “Sono anche un malato oncologico, ho necessità di fare delle visite urgenti ma non posso raggiungere il Policlinico a causa del manto stradale distrutto”. Già mettersi al volante dovendo cercare di schivare le buche, impresa impossibile in via San Martino, è difficile, figurarsi se ci sono anche i dolori lombari. La strada, molto lunga, unisce via dell’Autonomia Regionale con via Fra Ponti, a pochi metri dalla Ss 554.

“In estate la strada è molto frequentata da turisti, e ci siamo anche noi residenti”, ricorda Cadelano. “Lancio un appello al sindaco Milia. Dopo tanti rattoppi, è possibile avere tutta la strada asfaltata? Un intervento definitivo per metterla per sempre in sicurezza”. Ed evitare danni a macchine e persone. Nei piani del Comune ci sono interventi sugli asfalti anche nella zona di Flumini e, quando partiranno, sarà indispensabile capire se nell’elenco delle vie rientrerà anche la via San Martino.