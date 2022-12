Oristano

L’amarezza dello scrittore originario di Baradili, Marcello Atzeni: “Penalizzato per la promozione del mio nuovo libro”

“Polvere sei e polvere ritornerai, firmato Pablo Escobar”. È la frase pubblicata su Facebook per la quale lo scrittore originario di Baradili Marcello Atzeni è stato bloccato dal social network. La motivazione: contenuto offensivo.

“È una frase che più e più volte ho scritto su Facebook e che c’è anche sul mio libro Il Miglio deve ancora venire, ma non era mai successo nulla, spiega Atzeni. “Questa volta sono stato bloccato per un giorno sul mio profilo, due giorni sui profili dei gruppi e per un mese non potrò far video”.

Atzeni che ha anche in altro libro in uscita “Donne che pensano con gli occhi” sarà penalizzato perché non potrà sponsorizzarlo.

“Per me è un grosso danno”, commenta, “Io non ho offeso niente e nessuno”.

“Leggo ogni giorno, tra i miei contatti, gente che bestemmia ripetutamente, parolacce in quantità industriale, video poco simpatici, offese di qualunque genere per ragioni razziali, sui migranti, sulla politica, guerra Russia- Ucraina, per non parlare di vaccino sì, vaccino no. E sul calcio? Ovunque insulti. Giudizi pesanti, non solo per Facebook, ma per i quali è evidente l’offesa che potrebbe benissimo essere oggetto di denuncia o querela”, continua lo scrittore. “Io che scrivo aforismi o giochi di parole o sciollorius, che cerco con il mio modo di fare, di stemperare, di strappare un sorriso a tante persone, che mi scrivono in privato, vengono alle presentazioni dei miei libri, mi stimano e mi vogliono bene, la cosa è ricambiata, vengo accusato di aver scritto cose offensive?”

“Un uomo senza ironia è come un albero senza linfa e un pesce senza branchie. Questa frase apre il mio libro Il miglio deve ancora venire 2 – 102 crucci vari”, continua Marcello Atzeni. “Se non ci rimane e ci è vietato ridere verso quale mondo stiamo andando? Non ti curar di loro ma guarda e passa. A quello smarcato in area. Non è che vengo denunciato per questa battuta da Dante, Beatrice e Virgilio? Finisco all’inferno?”

“Se si rispettasse il prossimo, vivremmo tutti quanti molto meglio”, conclude lo scrittore.