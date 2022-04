Ora, chiusa la stagione, si potrà programmare in vista del prossimo autunno. Il tema indennizzi verrà affrontato in un imminente tavolo del Comitato regionale per la pesca, in programma a inizio maggio. È attesa inoltre una delibera della Giunta regionale, che dovrà fornire gli indirizzi da seguire.

A chiedere a gran voce lo spostamento del fermo alla primavera erano stati i subacquei professionali, che sollecitavano ristori certi e tempi rapidi. Per questa ragione a gennaio scorso una settantina di ricciai provenienti dall’Oristanese, da Cagliari e Alghero aveva manifestato davanti al palazzo del Consiglio regionale. Quelle proteste avevano convinto la Regione a fare dietrofront e a riaprire la pesca per due mesi e mezzo, con una leggina approvata dal Consiglio seguendo una procedura d’urgenza.

Emanuele Cera

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/26/si-ferma-la-pesca-dei-ricci-stavolta-davvero-attesa-per-i-ristori-ai-sub-in-vista-dellautunno/

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail