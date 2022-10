L’ispezione effettuata sullo zaino ha permesso di rinvenire al suo interno un’arma da fuoco di tipo artigianale e in possesso della vittima senza un giustificato motivo. Allo stato, è ragionevole ritenere la dinamica autonoma dell’evento, senza l’intervento di terzi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e l’uomo, trasportato presso l’ospedale Marino di Alghero ed affidato alle cure del personale sanitario, è stato dichiarato in stato di arresto.

Nel corso del primo pomeriggio di ieri un cittadino di 44 anni, poco dopo essere entrato in un esercizio commerciale, nelle vicinanze del centro di Olmedo, si è ferito alla mano destra con un colpo d’arma da fuoco, esploso in maniera accidentale e causato dall’incauto maneggio dell’arma nell’atto di accomodarsi nella sala aperta al pubblico.

