Si è spenta a 101 anni Maria Turnu, la donna più anziana di Simaxis

Vitalia Turnu, nota Maria, in occasione del suo 100° compleanno

A settembre avrebbe spento 102 candeline, ma si è spenta dopo aver superato il traguardo dei 101 anni Vitalia Turnu, nota a tutti come “Maria”, la cittadina di Simaxis più anziana del paese.

Il 25 settembre 2021 – proprio in occasione del suo centesimo compleanno – Maria Turnu aveva ricevuto la visita del sindaco Giacomo Obinu, dell’assessora alla cultura Chiara Atzori e del parroco don Ciprian Petre per festeggiare l’importante ricorrenza. Per l’occasione le era stata donata una targa ricordo.

Questo pomeriggio il suo paese le ha dato l’ultimo saluto: nella chiesa di San Simmaco a Simaxis si sono svolti i funerali.

Martedì, 7 marzo 2023

