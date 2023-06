Si è costituito il 19enne che ha seminato il panico nella notte a Nola. Un gesto folle che ha terrorizzato l’intera Nola, in provincia di Napoli. Un ragazzo di oli 19 anni si è lanciato sulla folla con la sua auto. Il giovane, che ha precedenti irrilevanti, è stato fermato al commissariato di San Giuseppe Vesuviano. Per fortuna questo gesto inconsulto e senza una spiegazione valida non ha provocato vittime ma solo un ferito, un diciottenne che è già stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Le altre persone colpite risulta che abbiano avuto danni estremamente lievi, tanto da non richiedere cure e soccorsi. Un gesto folle che ha terrorizzato l’intera Nola, in provincia di Napoli. Un ragazzo di oli 19 anni si è lanciato sulla folla con la sua auto. Il giovane, che ha precedenti irrilevanti, è stato fermato al commissariato di San Giuseppe Vesuviano. Per fortuna questo gesto inconsulto e senza una spiegazione valida non ha provocato vittime ma solo un ferito, un diciottenne che è già stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Le altre persone colpite risulta che abbiano avuto danni estremamente lievi, tanto da non richiedere cure e soccorsi.

Alla base dell’accaduto della scorsa notte ci sarebbe probabilmente una lite con la fidanzata o col titolare del bar di Piazza Duomo. Le persone che si sono trovate sul posto, hanno ripreso con i cellulari la fita panda nera del 19enne che sembrava una scheggia impazzita, postando come prevedibile tutto sui social. La macchina è stata ritrovata poco più in là, mentre il giovane era andato via piedi prima di costituirsi al commissariato di San Giuseppe Vesuviano. Gli inquirenti stanno vagliando l’accaduto e la posizione del ragazzo per stabilire i provvedimenti nei suoi riguardi.