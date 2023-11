Si consegna ai carabinieri dopo l’incidente in auto in cui è morto un suo amico

Dolianova

Non aveva mai ottenuto la patente, rischia una denuncia per omicidio stradale



La fuga è durata appena un giorno: si è consegnato ai carabinieri l’uomo di 38 anni che era alla guida della Bmw che l’altra notte si è schiantata contro il guard rail sulla Statale 387, a ridosso dello svincolo di Soleminis.

Nello scontro ha perso la vita uno dei passeggeri, Daniele Picciau, 32 anni, di Dolianova. Altri due, entrambi di 30 anni, sono rimasti feriti.

Secondo i primi controlli, la persona al volante non aveva mai ottenuto la patente di guida. Ora è sotto interrogatorio, soprattutto per ricostruire l’incidente, e rischia una denuncia per omicidio stradale.

L’incidente si è verificato ieri, intorno alle 4 del mattino.

L’auto, che viaggiava in direzione Cagliari, all’improvviso ha perso aderenza, ha sbandato ed è finita con violenza contro il guard rail, sfondandolo.

Domenica, 12 novembre 2023