Il Route 377 è nato con lo scopo di istituire un circuito turistico inclusivo percorribile no-stop o a tappe da professionisti, amatori e appassionati della bicicletta e, insieme, sensibilizzare le amministrazioni comunali e i cittadini sulla fragilità dell’ecosistema bosco e degli incendi, piaga che di anno in anno riduce la presenza di alberi in Sardegna.

“Un altro tassello si aggiunge al mio 377 project: Paolo ha ripercorso no-stop l’itinerario fatto da me in precedenza in un anello chiuso. La Route 377 è tracciata, adesso tocca a Sardi e turisti ripercorrerla, godendo di un panorama naturale più ricco”” – ha raccontato Sebastiano Dessanay all’arrivo- ” Siamo felici di aver incassato la promessa di piantare un albero da parte di 30 amministrazioni comunali e di aver piantato 377 palle di semi in tante aree degradate della Sardegna.”

