Attesa per oggi per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Francesca Lollobrigida, ultima italiana a conquistare una medaglia, sarà la portabandiera della spedizione italiana in Cina. Alla fine dell’evento ci sarà il passaggio di testimone con Milano-Cortina 2026.

“L’Italia è un Paese mostruosamente multidisciplinare, siamo eclettici se poi consideriamo la popolazione degli Stati Uniti e Russia”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò’ nel tracciare da ‘Casa Italia’ a Pechino il bilancio finale della spedizione dell’Italia Team ai Giochi olimpici in relazione al numero delle discipline nelle quali gli azzurri hanno vinto almeno una medaglia tra le Olimpiadi estive di Tokyo e quelle invernali di Pechino.

L’Italia a Tokyo ha vinto in 20 sport e a Pechino in 8. Davanti, in questa speciale classifica, ci sono solo Stati Uniti e Russia.

L'articolo Si chiudono i Giochi invernali di Pechino, per l’Italia una spedizione da record proviene da Casteddu On line.