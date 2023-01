Si chiama Sara: ecco chi è la motociclista che ha “stregato” viale Poetto con le sue impennate. Si tratta a sorpresa di una famosa modella centaura svedese, conosciuta sui social e in particolare su Youtube proprio per le sue spettacolari acrobazie stradali. Riagurdate il VIDEO; certo non capita tutti i giorni di incontrare una giovane ragazza esibirsi in piroette ad alta quota con la moto in mezzo al traffico cagliaritano, in una giornata di festa.

