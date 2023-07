Si avvicina troppo all’abitazione dell’ex fidanzata: stalker di Quartu ai domiciliari

Ieri a Quartu i carabinieri hanno dato seguito ad un’ordinanza trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, che dispone la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un quarantunenne del luogo, manovale, noto per precedenti vicende giudiziarie.

Gli è stata contestata la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che è poi l’ex fidanzata dell’uomo. I carabinieri avevano infatti documentato come egli disattendesse le prescrizioni ricevute, avvicinandosi all’abitazione della donna a distanza inferiore da quella prescritta, 300 metri. Ne è seguito un aggravamento dalla misura cautelare disposta dal Gip precedente. Eventuali ulteriori violazioni di quanto disposto potrebbero in breve condurre l’uomo in carcere.