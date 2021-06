Sì alla Fondazione che riporterà a Cabras tutti i giganti di Mont’e Prama

Negli atti approvati trovano soluzione diversi problemi che sinora avevano alimentato forti polemiche. Intanto si sancisce che tutte le statue dei Giganti di Mont’e Prama troveranno casa nell’esposizione allestita nel museo di Cabras. Gli assetti di vertice della Fondazione, invece prevedono una doppia rappresentanza per Ministero e Regione e una singola rappresentanza per il Comune di Cabras. Ministero e Regione indicheranno anche il presidente, mentre Cabras avrà di diritto la vicepresidenza.

Il consiglio comunale di Cabras ha dato il via libera alla nascita della nuova Fondazione Mont’e Prama che dovrà gestire il patrimonio storico e archeologico di Cabras, arricchito dalle statue dei giganti di epoca nuragica, considerate tra le più antiche testimonianze scultore nel bacino del Mediterraneo. L’assemblea ha approvato atto costitutivo e schema di statuto del nuovo organismo, alla vigilia della firma tra i soci fondatori, annunciata per il prossimo primo luglio a Cabras, con l’arrivo del ministro della cultura Dario Franceschini e del presidente della giunta regionale Christian Solinas.

“Grazie agli stanziamenti che saranno garantiti e ai contributi dei sostenitori”, ha concluso Abis, “saranno resi possibili investimenti fondamentali per la tutela, il restauro e la valorizzazione dei beni. Voglio ringraziare tutte le amministrazioni comunali e regionali che ci hanno preceduto e tutte le persone che hanno collaborato in silenzio. Cito, per tutti, la dott.ssa Boninu e il prof. Clemente, che in questi due anni hanno lavorato tanto e purtroppo non potranno conoscere questo grande risultato raggiunto anche grazie al loro fondamentale apporto”.

“In questi ultimi due anni”, ha proseguito il sindaco Abis, “le trattative sono state complesse, ci sono stati anche momenti di forte tensione ma è stata sempre posta al centro la comunità locale, il ruolo, la sua dignità e l’identità del patrimonio immateriale. Alla fine ha prevalso il rispetto delle parti e la condivisione convinta del grande progetto da parte del ministro della Cultura e del presidente della Regione Autonoma della Sardegna. Ora, in questo documento, c’è scritto nero su bianco che tutto il patrimonio sarà conservato ed esposto nel Museo Civico di Cabras e quando si parla di Museo non si intende solo l’immobile ma l’intero territorio, un museo a cielo aperto”.

Tra i consiglieri comunali, però, c’è chi ha contestato duramente la maggioranza. Antonello Manca ha lasciato l’aula prima del voto. “Il Comune di Cabras ha un ruolo fortemente minoritario all’interno del consiglio di amministrazione della Fondazione”, ha dichiarato Manca ieri in Consiglio comunale, “questo non è pensabile, tantomeno non è tollerabile che vengono messi in secondo piano i Giganti e i giacimenti posizionati nel territorio del Comune di Cabras”.

A lasciare perplesso l’esponente dell’opposizione è in particolare la composizione del cda. “Il Ministero anziché essere sopra le parti non ha garantito uno stato particolare per il nostro Comune”, ha proseguito, “e si comprende ancora meno perché il presidente della fondazione deve essere un funzionario venuto da chissà dove”.

Infine, Manca non ha risparmiato una frecciata alla Regione. “Non capisco neanche il lavoro della Regione Sardegna”, ha dichiarato il consigliere di minoranza, “che anziché difendere la proprio autonomia statutaria non difende neanche la specialità culturale e istituzionale della stessa. Regione Sardegna che dovrebbe porre un argine allo strapotere dello Stato, in difesa degli interessi di tutta l’isola e di tutti i sardi e anche del Comune di Cabras, a cui dovrebbe essere assegnata la presidenza della Fondazione Mont’e Prama per garantire gli indirizzi, la progettualità e l’operatività della Fondazione stessa, per quello che oggi sono i Giganti e domani saranno le scoperte a Mont’e Prama”.