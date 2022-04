“Come Comitato”, ha detto ancora il presidente Matta, “chiediamo di partecipare e presenziare alle attività propedeutiche alla richiesta dell’autorizzazione all’emungimento dell’acqua. Attendiamo che la Regione comunichi tempi e modalità. Siamo disponibili al confronto, non vogliamo però che vengano calpestate le esigenze di tutela di un bene prezioso. L’acqua di San Leonardo è un patrimonio per l’intera Sardegna”.

“Siamo vigili”, ha dichiarato Giovanni Matta, “alla Regione chiediamo di subordinare l’autorizzazione all’emungimento dell’acqua ad alcune garanzie. La falda non può essere impoverita, ci devono essere dei limiti all’utilizzo dell’acqua. Non siamo contrari all’imbottigliamento, ma non possiamo far cadere tutto il sistema delle aziende a valle. Questa sarà la posizione che sosterremo al convegno”.

In particolare, si parlerà del dissesto idrogeologico e della tutela del bene idrico. Da tempo il Comitato è in polemica con la Fonti di San Leonardo de Siete Fuentes SpA che aveva realizzato quattro trivellazioni nel marzo dello scorso anno.

Il presidente del Comitato Giovanni Matta lo ribadirà venerdì 6 maggio all’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis, atteso a Santu Lussurgiu per un’assemblea pubblica in programma alle 19 al Centro di cultura popolare Unla. All’incontro saranno presenti vari geologi, il sindaco di Santu Lussurgiu e consigliere regionale progressista Diego Loi, la sindaca di Bonarcado e consigliera regionale della Lega Sardegna Annalisa Mele e il sindaco di Nughedu Santa Vittoria e consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Mura.

Dopo le trivellazioni, il Comitato per la tutela delle acque di Siete Fuentes non chiude la porta all’imbottigliamento dell’acqua a San Leonardo, ma chiede alla Regione di porre vincoli chiari, affinché la risorsa idrica venga garantita anche alle aziende agricole a valle.

Il Comitato per la tutela delle acque di Siete Fuentes chiede garanzie alla Regione. In arrivo l’assessore Lampis

Giovanni Matta

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/23/si-al-nuovo-imbottigliamento-dellacqua-a-san-leonardo-ma-si-tutelino-le-aziende-a-valle/

