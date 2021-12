Il 24 dicembre, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM hanno deferito per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un 51enne di Monserrato. L’uomo, alle 15 circa, controllato dai Carabinieri in via Cornalias alla guida del proprio autoveicolo Fiat Punto, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di cm. 36 di cui 23 cm. di lama, una roncola ed un bastone in plastica con anima in ferro. Controlli più approfonditi hanno evidenziato che l’uomo risultava privo di patente di guida ed il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, così come anche l’autovettura.

