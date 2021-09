Si aggira di notte in bici in cerca di vetture da saccheggiare, topo d’auto bloccato a Monserrato

Topo d’auto a Monserrato. Si aggirava di notte in bici in cerca di vetture da saccheggiare.

Ieri a Monserrato i Carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 52enne di Selargius, disoccupato e con precedenti. I militari sono stati contattati da un cittadino che ha visto un uomo in sella ad una bicicletta con cestino che osservava con attenzione tutte le auto parcheggiate lungo la strada. Hanno subito capito che l’uomo era alla ricerca delle auto lasciate aperte per rovistare all’interno alla ricerca di oggetti utili da rubare. Si sono posti alla sua ricerca e lo hanno rintracciato in una via non troppo distante. All’interno del cestino aveva nascosto una pompa sommersa, un pacco di “cinghie autotiranti” e diverse confezioni di fazzoletti di carta. I carabinieri si sono posti a questo punto alla ricerca delle auto lasciate aperte e hanno individuato una Dacia Sandero, di proprietà di un 51enne impiegato di Quartucciu, parcheggiata in via Pertini. L’uomo ha riconosciuto le cinghie autotiranti sottratte dall’abitacolo della sua auto. La refurtiva gli è stata restituita. Essendo trascorsi i termini della flagranza non è stato possibile arrestare l’uomo. Si spera ora che salti fuori anche il proprietario della pompa sommersa che i carabinieri hanno sequestrato e tengono in caserma.

