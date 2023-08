Si aggira con in mano un coltello e semina il panico a Villasimius: denunciato.

I carabinieri del Radiomobile di San Vito e i colleghi di una pattuglia della Stazione locale sono intervenuti ieri a Villasimius, dove era stata segnalata una persona che si aggirava in via del Mare impugnando un grosso coltello da cucina. Nel giro di un quarto d’ora i militari hanno rintracciato e identificato un 33enne del luogo, disoccupato e noto per precedenti vicende. Il giovane ha lasciato cadere un oggetto che in breve è stato recuperato: un grosso coltello da cucina con lama fissa e appuntita di 17 cm e un manico di plastica lungo 13 cm.

È emerso che il protagonista della vicenda, in forte stato di alterazione psicofisica e impugnando quel grosso coltello, stava girovagando per la strada spaventando i passanti. Aveva anche fatto ingresso all’interno del bar “La Tartana” e successivamente all’interno della pizzeria “Pizze e Delizie”, brandendo ancora quell’arma e seminando il panico e proferendo delle frasi non meglio definite nei confronti della titolare della pizzeria. A conclusione della vicenda i militari hanno denunciato il 33enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per porto abusivo di armi e minaccia aggravata.