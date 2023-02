Si accredita l’ipotesi di un incidente domestico per la morte dell’uomo soccorso a Terralba

Terralba

Nuovi interrogatori dei carabinieri dopo il fascicolo aperto dalla Procura di Oristano

Nuovi interrogatori nelle scorse ore da parte dei carabinieri che indagano sulla morte di un uomo di 47 anni, Giovanni Cuccu, avvenuta sabato scorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dov’era stato trasportato dopo essere stato soccorso a Terralba. I militari hanno sentito le persone che proprio a Terralba hanno ospitato l’uomo.

Confermato il particolare della caduta dal letto di Giovanni Cuccu, originario di Quartu. In particolare lo stesso letto, in ferro, renderebbe plausibile questa ricostruzione per giustificare le ferite che l’uomo ha riportato e che hanno spinto addirittura la Procura della repubblica di Oristano ad aprire un fascicolo per omicidio, ipotesi investigativa che starebbe venendo meno per lasciare spazio a quella dell’incidente.

Cuccu, originario di Quartu Sant’Elena, si trovava nell’abitazione di amici a Terralba. Sarebbe caduto, appunto, scendendo dal letto. La mattina seguente è stato trovato in gravi condizioni, tanto da richiedere l’intervento urgente del servizio 118 e il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari, dov’è avvenuto il decesso.

L’autopsia effettuata a Cagliari dal medico legale Roberto Demontis avrebbe evidenziato come le ferite riscontrate sul corpo dell’uomo siano compatibili con una caduta accidentale, ma non escludano del tutto un fatto violento. Il perito depositerà la sua relazione. Nel frattempo le indagini sembrano propendere per un fatto accidentale, un incidente domestico, e per una rapida soluzione di quello che è diventato una sorta di giallo.

Lunedì, 27 febbraio 2023