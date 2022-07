Mika arriva in Sardegna alla ​Forte Arena. Appuntamento il 30 Luglio 2022 alle 21.30. Direttamente dall’Eurovision Song Contest, dove è stato co-presentatore con Laura Pausini e Alessandro Cattelan, Mika arriva con un’unica data alla Forte Arena, il Teatro sotto le Stelle di Santa Margherita di Pula il 30 Luglio 2022.

5 album in attivo, 10 milioni di copie vendute negli ultimi 15 anni, 1 miliardo di visualizzazioni video in tutto il mondo, 3 miliardi di stream e una lunga lista di successi internazionali come Grace Kelly, Relax Take It Easy, We are Golden, Popular Song, Stardust, Elle Me Dit and Underwater: questi sono solo alcuni dei numeri che fanno intuire il grande successo di colui che viene considerato il più originale cantautore pop di questa generazione.

Il suo tour primaverile, la co-conduzione dell’Eurovision e l’annuncio del The Magic Piano Tour, hanno portato la critica a definire il 2022 come il “suo” anno.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con alcuni tra i più autorevoli cantanti e artisti del nostro tempo, da Ariana Grande, Madonna, Pharrell Williams, Kylie Minogue al premio nobel Dario Fo, al compositore Simon Leclerc, per citarne alcuni.

Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, tra i quali “the Brits”, “the Grammys”, i “World Music Awards” and “MTV’s Europe, Asia, Australia and Japan.

A questi si aggiunge il “Lebanese National Order of Merit”, insignito a seguito dell’evento stream da lui prodotto dopo la disastrosa esplosione avvenuta a Beirut nel 2020, con il quale ha raccolto 1 milione di euro devoluti alla Lebanese Red Cross e a Save the Children.

Il “Multi-talented” MIKA si è, inoltre contraddistinto in televisione come coach di The Voice France e giudice nell’edizione italiana di X Factor per non parlare dello show di varietà Stasera CasaMika, trasmesso per due anni consecutivi su Raidue, che gli è valso il premio EBU’s Rose d’Or Award come migliore varietà del 2017.

Il grande concerto alla Forte Arena del 30 Luglio vedrà Mika ripercorrere, con la sua band di quattro elementi, i brani e le hit che lo hanno portato a diventare l’icona della musica contemporanea che oggi rappresenta.

I biglietti sono disponibili su Box Office Sardegna e Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

