Sì a fusione scali nord Sardegna, si allarga fronte dei sindaci - Notizie

DI MARZIA PIGA

Si allarga il fronte dei sindaci a favore della fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero in un'unica società, con il possibile ingresso anche di Cagliari. Così di pari passo aumenta pure il dissesso espresso da alcuni primi cittadini alla decisione della Regione di impugnare la nascita degli scali del nord Sardegna: domani in Giunta la delibera con l'incarico agli avvocati. Alle voci dei sindaci di Sassari, Nanni Campus, Olbia, Settimi Nizzi, e Alghero, Mario Conoci, si aggiungono in queste ore quelle di Nuoro, Arzachena e Porto Torres: Andrea Soddu, Roberto Ragnedda e Massimo Mulas chiariscono ulteriormente la posizione dei territori che vedono nella gestione unica degli aeroporti sardi opportunità e vantaggi.

"Sono anni - spiega all'ANSA Soddu - che ragioniamo sulla necessità della riconoscibilità della Sardegna dal punto di vista del mercato turistico internazionale, sulla opportunità e la necessità che l'azione degli aeroporti sia completamente coordinata, per cui ho sempre visto con favore la creazione di una piattaforma societaria nella quale confluissero i vari aeroporti dell'Isola". Per il sindaco di Nuoro, "la strategia politica non passa per la gestione operativa degli aeroporti, che se fatta dal pubblico presenterebbe dei problemi insormontabili, perché le pubbliche amministrazioni non sono adatte a gestire il sistema degli aeroporti".

Il sindaco di Arzachena, Ragnedda, si dice "assolutamente favorevole alla fusione, un'idea lungimirante per poter competere sui mercati internazionali". "In questo modo - aggiunge - si rafforza il potere contrattuale nei confronti dei vettori. Un unico strumento di governance aiuta una sinergia territoriale che può essere virtuosa anche per gli asset di promozione territoriale".

"La Regione ha già tutti gli strumenti di indirizzo e controllo - precisa Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres, anche lui favorevole alla fusione - non c'è bisogno di altro, ci sono in ballo concessioni e risorse pubbliche, quindi le istituzioni hanno già tutti gli strumenti in mano". Tanto più che F2i dopo l'approvazione della delibera di fusione che attribuisce il 20,56% delle quote agli azionisti pubblici - F2i Ligantia il 79,25% delle quote, le Camere di Commercio di Sassari (9,38%) e di Nuoro (7,89%), la Regione Sardegna (2,93%) e la Sfirs (0,36% - aveva annunciato una modifica statutaria per consentire singolarmente a ciascuno dei soci pubblici con almeno il 2,5% del capitale di Nsa, di chiedere la convocazione dell'assemblea, venendo incontro alle istanze della Regione.

"Siamo favorevoli a una piattaforma unica di gestione degli aeroporti, e ciò vale anche per i porti - precisa Mulas - se c'è un'azienda solida come F2i che è già sul campo e già sta facendo bene, è impensabile mettersi di traverso. Siamo preoccupati perché in questo modo si dà un'immagine sbagliata della Sardegna". E sul coinvolgimento dei territori, il sindaco di Porto Torres bacchetta la Regione: "Siamo quelli su cui ricadono tutti i problemi, anche quelli che non ci competono. È necessario abbassare i toni della polemica politica e non far scappare i grandi player, seri e autorevoli".

I sindaci del nord Sardegna in pressing sulla Regione per impedire il ricorso al tribunale delle imprese di Cagliari contro la fusione, già deliberata, degli aeroporti di Olbia e Alghero in un'unica società. "La Regione è obbligata a tutelare in tutte le sedi opportune i propri interessi, e quindi i diritti dei sardi, pertanto procederà con l'impugnazione", insiste l'assessore dei Trasporti Antonio Moro. "Non capisco cosa ci sia da preoccuparsi", aggiunge rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa replicando ai sindaci Nanni Campus di Sassari, Settimo Nizzi di Olbia e Mario Conoci di Alghero, tutti esponenti di area del centrodestra, che hanno espresso in coro la propria contrarietà alla linea della Regione.

"Non capisco la preoccupazione - ribadisce Moro - dal primo giorno tutti dicono che questa operazione è legittima e rispetta tutte le norme, garantisce il pubblico e il privato. Poi, però, si scopre che l'Enac dice di no, che ci sono altre autorità che hanno pareri diametralmente opposti e oggi si chiede alla Regione di non attivare un'impugnativa che garantisce la salvaguardia dei diritti della stessa Regione". "Comprendo le ragioni dei sindaci soprattutto quelle del primo cittadino di Olbia - dice ironicamente l'assessore riferendosi a Nizzi - che diventa il sindaco anche dell'aeroporto di Alghero, capisco un po' meno le altre posizioni".

La tesi è che la famosa delibera sulla fusione che sarà perfezionata alla fine di settembre, non sarebbe dovuta essere fatta: "Se ci avessero dato il tempo di analizzare bene tutto il dossier sarebbe stato diverso - spiega il titolare dei Trasporti - ora siamo obbligati a tutelare gli interessi dei sardi". Moro sostiene che "la fusione prospettata limita i compiti, le funzioni e le potestà della Regione all'interno della compagine societaria, impedendole di esercitare ruoli che le sono propri come quelli di indirizzo, verifica e controllo". Domani sul tavolo della Giunta regionale approderà la delibera che darà mandato al collegio di avvocati di procedere con l'impugnazione.

