Shopping sotto le Stelle saluta: ultimo appuntamento a Oristano

Oristano

Domani negozi aperti fino alla mezzanotte

I negozi aderenti resteranno aperti fino a mezzanotte e accoglieranno i clienti.

Non si svolgerà il “Fuori Tutto”, con gli stand delle attività allestiti all’aperto. Dal comando della polizia locale non è arrivato il via libera per la chiusura delle strade e, di conseguenza, non è possibile svolgere l’attività che prevedeva l’occupazione delle aree esterne.

“Avevamo ipotizzato come data alternativa quella del 12 settembre, ma non era possibile perché in concomitanza ci sono altre manifestazioni e processioni che impegneranno gli agenti e la segnaletica verticale”, spiega la presidente del Centro commerciale naturale Centro Città Oristano, Rita Musso.

Lunedì, 4 settembre 2023