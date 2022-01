Da qui la presa di coscienza di dover scendere a compromessi per sopravvivere e di dover diventare un lupo tra i lupi. Nel video – realizzato da Enrico Madau (riprese e regia) e Luca Scarlatta (editing & visual FX) – si mostra quella mostra interiore del protagonista che prende coscienza del sistema nel momento in cui indossa una maschera bianca che lo trasforma. Il brano fa parte del primo Ep pubblicato da Shiro Welt (nome d’arte di Adriano Haring, educatore cagliaritano e rapper). Si tratta di cinque tracce crossover con una forte componente di rap, trap e rock prodotte da Evil Room. Il risultato è un disco eterogeneo, con soluzioni musicali originali e un viaggio verso una realtà alternativa, in divenire.

