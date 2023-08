Sgravati dagli usi civici centinaia di ettari nel Terralbese. Sospiro di sollievo per aziende e privati

“Il provvedimento”, va avanti il consigliere regionale di Forza Italia, “prevede che l’accertamento sugli usi civici non interessi i terreni utilizzati per la realizzazione dei piani di riordino fondiario, le cui opere sono state eseguite prima del 5 luglio 2006”.

Grazie a un’azione congiunta con il Comune di Marrubiu e il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, e con il supporto del Servizio usi civici dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura si è poi arrivati a definire la strategia, scrivendo l’emendamento presentato in aula.

“Per Marrubiu si tratta di una svolta storica”, sottolinea il sindaco Luca Corrias, “ringraziamo il consigliere regionale Emanuele Cera per l’importante lavoro svolto e per averci sostenuto nella vertenza. Centinaia di proprietari, i cui terreni non potevano essere neanche ceduti per successione, per esempio, vedono oggi riconosciuto un diritto sacrosanto. Un ottimo risultato che riconosce il lavoro della nostra amministrazione comunale”.