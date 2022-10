Oristano

Alla Procura di Roma aveva seguito importanti casi come quello sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Lutto nel mondo della giustizia romana e anche a Oristano per la morte di Simona Maisto, magistrata originaria della città di Eleonora, ma da tempo impegnata alla Procura di Roma. Qui si è occupata di importanti casi giudiziari, come quello relativo alle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Simona Maisto, che avrebbe compiuto 56 anni la prossima settimana, era molto nota a Oristano, dove aveva vissuto quando il padre, l’ex giudice Afro Maisto, aveva lavorato nelle strutture giudiziarie cittadine, prima del trasferimento nella Capitale.

Nel 2019 si era candidata per il Consiglio superiore della Magistratura e si era descritta ai colleghi come “una collega normale, la cui vita, da venticinque anni in qua, è fatta di lavoro e famiglia”, raccontando anche la malattia che l’aveva colpita e che ha affrontato con determinazione e tenacia.

Nel 2017 Simona Maisto era rimasta coinvolta in un brutto incidente nel palazzo di giustizia di Roma, che l’aveva quasi uccisa. La magistrata si trovava all’interno dell’elevatore del palazzo, in piazzale Clodio, quando l’impianto per un malfunzionamento era partito a folle velocità fino al quarto e ultimo piano dell’immobile. Nell’incidente Simona Maisto aveva riportato la frattura di entrambe le gambe. Dopo il ricovero al Policlinico Gemelli e un intervento chirurgico, aveva dovuto affrontare diversi mesi di riabilitazione.

La sua morte ha destato grande commozione anche a Oristano, dove in tanti la ricordano con ammirazione e affetto. Numerosi messaggi di cordoglio stanno raggiungendo il padre Afro Misto, la sorella Michela e il marito Ivan Fulco.

Lunedì, 24 ottobre 2022