Sgomento a Cala Cipolla: "Sulla spiaggia una sostanza appiccicosa che non si scioglie"

Brutta sorpresa questa mattina per i numerosi irriducibili di tuffi e tintarella. Una sostanza bianca ricopre parte della sabbia in riva nella località di Cala Cipolla, si è depositata e, attualmente, non si è ancora sciolta o scomposta. Si pensa possano essere dei residui di pulizia delle imbarcazioni, “anche la settimana scorsa erano ferme a meno di 500 metri” spiega un lettore di Casteddu Online che ha inviato video e foto per segnalare l’accaduto. È una sostanza bianca e dall’odore nauseabondo, probabilmente residui di sapone o sostanze chimiche utilizzate per il lavaggio delle imbarcazioni, tutta la spiaggia è così, sembra quasi grasso non si scioglie in mare. Rimane appiccicato alle mani. Per fortuna la scogliera è pulita”.