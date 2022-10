Sgomberato campo nomadi di Piandanna, arresti - Sardegna

Dieci persone arrestate e il sequestro preventivo dell'area: è il primo bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia locale di Sassari dalle prime ore di questa mattina, e ancora in corso, al campo nomadi di Piandanna, alla periferia della città. Gli agenti della Municipale, guidati dal comandante Gianni Serra e con la collaborazione di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di dieci degli ospiti del campo di sosta, accusati di traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, realizzazione e gestione di discarica abusiva, trasporto e commercio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'attività d'indagine, affidata dall'Autorità Giudiziaria al nucleo di Polizia ambientale del Comando di Sassari, ha permesso di accertare che il campo di proprietà comunale destinato alla comunità Rom veniva utilizzato quotidianamente per depositarvi rifiuti di ogni genere che venivano trasportati nel terreno sia dagli stessi indagati, sia da soggetti estranei al campo; dai rifiuti venivano, quindi, separati quelli commercializzabili per cederli dietro compenso a ditte compiacenti che operano nel settore del riciclaggio dei rifiuti con cui gli uomini arrestati intrattenevano rapporti d'affari. L'intero campo è stato sequestrato perché ritenuto inutilizzabile per contaminazione ambientale, vista la grande quantità di rifiuti depositata all'interno e nei dintorni. Disposto anche il divieto di dimora nel comune di Sassari per tre nuclei familiari al cui interno anche le mogli degli uomini arrestati collaboravano nel traffico illecito di tonnellate di rifiuti. La chiusura del campo rom sarà definitiva: il Comune si adopererà per bonificare e risanare l'area e attraverso la polizia locale e i Servizi sociali, di concerto con la Procura dei minori, sta trovando in queste ore le soluzioni abitative e per offrire supporto sociale ai minori e alle donne che sono risultate estranee ai reati accertati.

Fonte: Ansa Sardegna