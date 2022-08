La Polizia di Cagliari ha denunciato due donne di nazionalità cinese per sfruttamento della prostituzione.

Gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto dello sfruttamento della prostituzione, osservavano i loro movimenti da tempo e soprattutto monitoravano il via vai di clienti nei due centri massaggi da loro gestiti.

Le indagini dei poliziotti della Mobile hanno consentito di acclarare che all’interno delle due attività, una in via Peretti e una in via Sant’Avendrace, alcune giovani, sempre di nazionalità cinese, erano state avviate alla prostituzione.

I locali erano stati divisi in stanze allestiti come alcove per accogliere i clienti.

Le prestazioni, che costavano dai 50 fino ai 100 euro, venivano pagate dai clienti direttamente alle due titolari denunciate. Le indagini degli investigatori della Polizia di Stato proseguiranno per il riscontro di eventuali ulteriori sviluppi.

L'articolo Sfruttamento delle prostituzione, chiusi 2 centri massaggi a luci rosse a Cagliari: denunciate 2 donne cinesi proviene da Casteddu On line.