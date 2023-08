Sfregio con la vernice spray sulla chiesa campestre, distrutta una statuetta della Madonna

Simaxis

Vandali in azione a San Vero Congius

I vandali hanno sfregiato con la vernice rossa una parete della chiesa campestre nel sito di San Teodoro, a San Vero Congius, in territorio di Simaxis.

Qualcuno ha scritto con una bomboletta una frase offensiva, prontamente cancellata dagli operai del Comune. Ma lo sfregio rosso rimane.

La scritta è visibile anche dalla strada provinciale che conduce a Zerfaliu.

Nelle vicinanze, è stata inoltre distrutta la statuetta della Madonna che un fedele anonimo, nel Ferragosto di qualche anno fa, aveva posto nella nicchia degli Angeli, nei ruderi della ex chiesa di San Nicolò di Myra.

La chiesa bizantina che si trova nel sito di San Teodoro sarà pulita nei prossimi giorni per ospitare la messa in onore di Sant’Elena Imperatrice, in programma il 27 agosto.