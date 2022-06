Sfrecciano con lo scooter nel parco tra i bambini, coppia di balordi incastrata dalle telecamere a Monserrato

Hanno sfrecciato a tutto gas nei gardinetti di via del Redentore a Monserrato, con il loro scooterone, rischiando di investire bimbi e genitori. Due giovani sono stati però incastrati dalle telecamere. Si tratta di una coppia che non vive in paese, ma ciò non gli ha ovviamente evitato di beccarsi una multa per guida pericolosa e lancio di oggetti in movimento. A darne notizia è il consigliere comunale e presidente della commissione Sicurezza, Saverio De Roma: “La videosorveglianza anche questo giro, ha portato buoni risultati. Mercoledì 8 giugno dopo le 12:30 è successo uno spiacevole episodio all’interno dei giardinetti di via del Redentore. Due uomini in sella a uno scooterone hanno pensato bene di circolare tranquillamente all’interno dei giardinetti” e guidando in modo “pericoloso. Erano presenti dei bambini con le rispettive famiglie che stavano giocando. Il giorno dopo alcuni cittadini mi hanno segnalato quanto accaduto”. E le ricerche dei balordi hanno dato esito positivo, in tempi rapisissimi. “In qualità di presidente della commissione Viabilità e traffico e sicurezza urbana, con la collaborazione del sindaco Tomaso Locci ed il lavoro proficuo del corpo della polizia Locale di Monserrato, grazie al circuito di videosorveglianza, siamo riusciti a identificarli. Questi sono i risultati di una amministrazione attenta all’incolumità dell’intera città, dove continua interrottamente a puntare il massimo sulla sicurezza”.