Sfreccia sulla ciclabile al Poetto, Tso per la 57enne al volante: denunciata per resistenza

È una 57enne la protagonista, domenica scorsa, della folle guida sulla pista ciclabile del Poetto, da Marina Piccola all’ospedale Marino. Era sotto l’effetto di sostanze e ci sono volute ben sei pattuglie della polizia Locale per bloccarla, con gli agenti costretti a spaccare uno dei finestrini della macchina per evitare guai peggiori. Dopo averla bloccata è intervenuto il 118 e, portata all’ospedale, è stata sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio.

L’ipotesi di reato, per il quale è stata denunciata, è quello di resistenza a pubblico ufficiale. Ma, come spiegano dal comando di via Crespellani, “il giudice valuterà a questo punto l’imputabilità, ovvero la capacità di intendere e volere al momento dei fatti”.