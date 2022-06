Ci sono voluti 12 chilometri di inseguimento sulla statale 125 orientale sarda per consentire alla Polizia di Stato di raggiungere un motociclista che aveva fatto registrare al telelaser una spregiudicata velocità di 174 km/h, ben oltre i 60 rispetto al limite previsto su quella strada.

Il conducente, un milanese di trent'anni, che non si era fermato all'alt, è stato bloccato da un equipaggio del distaccamento della Polizia Stradale di Lanusei e trovato con la patente scaduta.

Immediate le contestazioni per le molte violazioni al codice della strada.

Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail