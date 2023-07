Sfreccia a tutto gas sulla 125, bloccato dalla polizia: aveva due chili di droga

Un pusher di 50 anni di Budoni è stato arrestato dalla polizia di Siniscola: l’uomo, al volante della sua Fiat Bravo, stava sfrecciando a tutta velocità sulla Statale 125 quando è incappato nel posto di blocco degli agenti. La perquisizione alla vettura ha dato esito positivo: a bordo, nascosto in un pacco sottovuoto, è stato ritrovato ben un chilo di cocaina. Nel corso della perquisizione all’interno della macchina è stato ritrovato un pacco con una busta sottovuoto che conteneva della cocaina. Successivamente l’ispezione è stata estesa anche a un terreno di proprietà dell’uomo e in un veicolo abbandonato sono state recuperate altre due buste contenenti cannabis. In totale sono stati sequestrati oltre un chilo di cocaina e la stessa quantità di cannabis.