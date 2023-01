Sfrattati a Monserrato dopo 5 anni di affitti non pagati: “Casa inagibile, aiutateci a trovarne un’altra”

Da un mese esatto vivono “arrangiandosi”, chi a casa di parenti, chi di amici. Laura Figus, 55 anni, il marito e i loro due figli, entrambi maggiorenni, dal quindici dicembre scorso non hanno più un tetto: “Vivevamo a Monserrato, in una casa in affitto dalla quale siamo stati sfrattati”. Il motivo? “Per quasi cinque anni mio marito non ha pagato l’affitto, si è rifiutato perchè per noi l’abitazione era inagibile, aveva pure una parte totalmente all’aperto”, racconta la cinquantacinquenne a Casteddu Online. I padroni della casa, però, alla fine hanno avuto ragione e lo sgombero è avvenuto nei tempi previsti. Ora, però, il problema per la famiglia è grosso: “Stiamo cercando un alloggio ma non troviamo nulla”, spiega la donna. Che, economicamente parlando, dice di avere delle referenze abbastanza solide: “Lavoro come colf in tre case e sono assicurata, mio marito ha contratti di tre o sei mesi. Mi sto aggiustando abitando un po’ da mia sorella e un po’ da una mia amica, i miei figli, una di 19 e l’altro di venticinque anni, da amici o da mia suocera”.