Sfonda con l’auto la porta di due negozi per rubare, ora è in cella

Carbonia

Era agli arresti domiciliari: accusato anche di evasione

Con l’auto aveva sfondato la porta di due negozi e rubato un monitor ed una tastiera per pc, un registratore di cassa e 300 euro in banconote di vario taglio.

Ma gli agenti del Commissariato di Carbonia l’altra notte l’avevano visto mentre scaricava dall’auto e portava a casa alcune buste. Operazione sospetta, perché l’uomo – 31 anni – era agli arresti domiciliari e non avrebbe potuto uscire.

Una perquisizione autorizzata dal magistrato ha permesso di recuperare la refurtiva, e i danni alla parte anteriore dell’auto – usata come ariete – hanno fornito una prova in più per far scattare l’arresto in flagranza di reato, per furto aggravato ed evasione.

In base agli elementi raccolti dalla polizia, ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha convalidato l’arresto. L’uomo ora è in una cella del carcere di Uta.

Sabato, 24 giugno 2023

