Tonino Chironi è stato confermato presidente della Sfirs, la Società Finanziaria della Regione Sardegna, per altri tre anni. Lo ha deciso la Giunta regionale che ha rinnovato l'incarico anche agli altri due componenti del Consiglio di amministrazione, Maria Antonella Ardu e Antonio Addis.

"Tre anni fa abbiamo avviato un processo di modernizzazione - dice il presidente Chironi - e sono onorato di poterlo portare avanti e di consolidare il ruolo della Sfirs come braccio operativo della Regione a sostegno del mondo produttivo, continuando a scommettere sul futuro con una cultura finanziaria adeguata al nuovo contesto economico e sociale della Sardegna.

Punteremo sempre di più su strumenti più snelli e accessibili, anche alternativi a quelli tradizionali, indispensabili per ridurre i tempi di erogazione dei finanziamenti richiesti. Serve un approccio sempre più 'digitale' e più vicino alle imprese e agli altri investitori, che favorisca l'effetto leva delle risorse impiegate".

Nato a Orani 70 anni fa, Chironi è libero professionista con studio a Cagliari da quarant'anni, è stato curatore fallimentare presso il Tribunale di Cagliari, sindaco e revisore contabile in enti e aziende pubbliche e private, difensore tributario nelle liti tra contribuenti e fisco a difesa del consumatore. È consulente in materia finanziaria, fiscale, diritto commerciale e societario ed è stato manager di numerose aziende pubbliche e private.

Maria Antonella Ardu, 57 anni, è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Oristano, ed è revisore contabile e libero professionista con studio a Sanluri. Antonio Addis, 36 anni, ragioniere e perito commerciale, è un consulente e libero professionista di Budoni.



