Oristano

I dati sui pensionamenti nell’Oristanese confermano un preoccupante studio nazionale. Parla il presidente dell’Ordine, Antonio Sulis



Un terzo dei medici italiani, potendo, andrebbe subito in pensione. È quanto emerge dall’indagine “La condizione dei medici a due anni dall’inizio della pandemia da Covid-19” presentata a Roma nel corso della conferenza nazionale sulla questione medica. Non è un caso che anche nell’Oristanese tanti camici bianchi, appena possibile, optino per la quiescenza anticipata.

Il report è stato curato dall’Istituto Piepoli su input della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Ha partecipato alla ricerca un campione di 500 medici.

Ben tre camici bianchi su quattro hanno lamentato l’aumento dei carichi di lavoro con l’arrivo della pandemia di Covid-19. Tanto che nel corso degli ultimi due anni la maggioranza dei medici del territorio (55%) e degli ospedalieri (44%) ha dovuto rinunciare o è stata costretta a ridurre i giorni di ferie. Per questa ragione oggi è sempre più difficile conciliare lavoro e vita privata: accade a tre medici del territorio su quattro, e al 66% dei medici ospedalieri.

“Il quadro nazionale fotografa anche la nostra realtà nell’Oristanese”, ha commentato il presidente dell’Ordine dei medici di Oristano, Antonio Sulis. “Tantissimi medici, anche di recente, hanno scelto di andare anticipatamente in pensione, stremati dopo anni di sacrifici. Non abbiamo smesso di amare il nostro lavoro, per questa ragione tanti si sono resi disponibili volontariamente per le vaccinazioni, ma c’è stato comunque un fuggi fuggi generale”.

Addirittura nove medici del territorio su dieci hanno dichiarato di essere stressati. Una situazione che riguarda anche il 72% dei medici ospedalieri, l’80% degli specialisti ambulatoriali e il 62% degli odontoiatri.

Nel 38% dei casi, le donne medico di età compresa tra 25 e 34 anni si sentono discriminate sul lavoro, in quanto donne. E la metà delle donne medico più giovani ritiene di non essere tutelata sul lavoro nello stato di maternità.

Un medico su due poi ha riferito anche che molti cittadini hanno rinunciato a cure importanti, spesso interrompendole dopo averle iniziate, per colpa della pandemia.

“La situazione deve essere monitorata con attenzione”, ha proseguito Sulis, “in questo momento mancano i medici e le condizioni di lavoro non sono adeguate. A pagare il prezzo più alto sono spesso le donne medico, costrette a vivere una situazione di grande disagio, anche perché in molti casi è difficile conciliare lavoro e vita privata”.

Sono tantissimi i medici che si sono sentiti abbandonati dalle istituzioni. Il 72% dei camici bianchi ha giudicato i provvedimenti adottati dal Governo non adeguati ad agevolare l’attività professionale quotidiana.

“In questi anni ci hanno detto che siamo stati bravi”, ha proseguito il presidente dell’Ordine dei medici di Oristano, “ma di risposte ne sono arrivate poche. I medici non hanno ricevuto riconoscimenti per quanto fatto e per questo si sono sentiti abbandonati. È necessaria una riorganizzazione del sistema”.

Giovedì, 21 aprile 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.