Bosa

Questo pomeriggio a Bosa la prima di cinque giornate tra festa e tradizione

Si alza il sipario questo pomeriggio sull’edizione 2022 di “Su Carrasegare Osinku”, promosso da Comune di Bosa e dall’omonima associazione e rinviato lo scorso inverno a causa dell’emergenza coronavirus.

Oggi è la prima di cinque giornate di festa no-stop nella cittadina del Temo che candida il suo carrasegare ad entrare nell’elenco dei Carnevali storici d’Italia

L’appuntamento è per le 18 con la “Sfilabosa carrasegare”, che animerà la città con l’allegria delle maschere improvvisate e dei carri allegorici. Nel centro storico la sfilata contribuirà a portare allegria e voglia di far festa.

Domani, con inizio sempre alle 18, ci sarà “Cantine in maschera”. Protagoniste assolute le cantine, con un percorso enogastronomico lungo le vie del centro storico, a base di piatti e vini tipici della tradizione locale. La festa proseguirà durante la notte con il dj set e l’animazione musicale in maschera, in piazza Carmine dalle 23.

Domenica 5 giugno il terzo giorno di carnevale comincerà alle 12, con la riapertura del percorso enogastronomico nelle vie del centro storico.

La festa entrerà nel vivo alle 19, con la grande sfilata “Un fiume di maschere”. Per l’occasione il corteo mascherato si sposterà sul fiume Temo, con varie imbarcazioni della flotta del Circolo canottieri “Sannio” di Bosa. Ci sarà anche la “Regata de sos Tzios”, competizione di imbarcazioni storiche in legno a remi.

Corteo e regata saranno animati dalla “comicronaca” di Dj e speaker. La festa proseguirà nei vari locali di Bosa e Bosa Marina.

Archiviato il fine settimana, la festa proseguirà lunedì 6 giugno con il concorso a premi Carnevale 2022. Dalle 18 è in programma la sfilata di maschere improvvisate e di carri allegorici, accompagnata dalla musica nelle vie del centro.

Dalle 20 alle 22 si proseguirà col teatro di strada. In scena “C’è Sa Costa per te”, la parodia teatrale alla bosana a cura della compagnia teatrale “Sas ‘Osincas”.

L’ultimo giorno di festa, martedì 7 giugno, avrà come protagonista la tradizione. Dalle 10 alle 14 sarà il momento di “s’attitidu”, la maschera bosana vestita di nero, come le anziane in lutto. La sera, dalle 20 alle 22, lo spettacolo sarà concentrato su “Chilchende a Giolzi moro”, la tradizionale maschera abbigliata di bianco. Il sipario calerà sul carnevale bosano con “Giolzi a su fogu”, con il rogo per Giolzi e animazione musicale in maschera.

Fino al 15 giugno sarà possibile visitare la mostra delle maschere tradizionali della Sardegna, allestita al Museo Casa Deriu.

Venerdì, 3 giugno 2022