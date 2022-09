Sfilata a Villacidro, in passerella donne di ogni età e peso - Sardegna

(ANSA) - VILLACIDRO, 02 SET - Una sfilata con modelle che rappresentano la vita così com'è. Non per forza belle, giovani o con misure perfette secondo i canoni della moda: in passerella a Villacidro quindici donne di qualsiasi fascia d'età, peso o altezza. Il messaggio è chiaro: "accettatevi per ciò che siete, senza seguire i parametri di una società che spesso va contro i vostri valori". È il tema della sfilata organizzata all'ex Mulino di Villacidro dall'associazione Quattroventi.Sar a cura di Alessandro Macciocco, street artist di 36 anni tornato in Sardegna qualche anno fa dopo una lunga esperienza fuori dall'Italia.

La sfilata-mostra, che rientra nella X edizione di Villacidrarte, è in programma domenica 4 settembre a partire dalle 18.30 all'ex Mulino Cadoni. Macciocco l'ha voluta chiamare "The new explosion". "Si tratta di una nuova scommessa per andare controcorrente davanti a una società che si sofferma troppo sull'aspetto estetico soprattutto della figura femminile - spiega l'artista - per questo abbiamo voluto coinvolgere una quindicina di donne e bambini. Ho esplicitamente chiesto all'associazione Quattroventi.Sar di reclutare figure femminili, di qualsiasi età, peso o altezza, altrettanto vale per i bambini. Sarò io ad adattare la mia arte al loro corpo, chi sfilerà dovrà solo sentirsi libera e felice di farlo". La sfilata si concluderà con un messaggio.: "Be Your Self". Ogni modella terrà in mano un cartello con una lettera, insieme formeranno lo slogan "Sii te stesso". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna