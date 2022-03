Samugheo, per il secondo anno consecutivo, ha annullato la sua manifestazione più importante: la data fissata in calendario era quella del 13 febbraio e la macchina organizzativa era in moto, ma la situazione di incertezza determinata dal protrarsi della pandemia, aveva costretto l’associazione culturale Mamutzones de Samugheo, in accordo con il Comune a rinunciare, anche all’edizione 2022.

Il gruppo ha portato in strada anche i più piccoli per la sfilata improvvisata e ha regalato un momento di normalità al paese.

L’associazione culturale “Mamutzones de Samugheo” le scorse settimane ha messo in scena una piccola esibizione per i compaesani, orfani anche quest’anno – a causa del covid – di “A Maimone”, l’importante manifestazione carnevalesca, che ospita le più note maschere tradizionali sarde, nazionali ed estere.

Hanno rinunciato agli ospiti internazionali e al numeroso pubblico che ogni anno accorre per ammirarli, ma non a regalare al paese un momento di carnevale. Quello antico samughese.

