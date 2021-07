Sfidò le bombe per restare in città, Cagliari festeggia i 100 anni di Maria Perla

Cagliari festeggia Maria Perla, la nuova centenaria. Ha compiuto il suo centesimo compleanno lo scorso 9 maggio ma ha dovuto aspettare a festeggiarlo perché la zona rossa glielo ha impedito.

Ma questo non ha certo fatto venire meno l’entusiasmo di Maria Perla che oggi, mercoledì 28 luglio 2021 ha ricevuto, nella sua casa di via Dalmazia, la visita del presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, Edoardo Tocco.

Circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei pronipoti, la signora Perla vive per conto proprio ed è pienamente autonoma nonostante l’età.

È stata per trentotto anni maestra delle scuole elementari e proprio sul lavoro ha conosciuto il collega che è diventato suo marito. Tre figli, sette nipoti e tre pronipoti hanno accompagnato la sua vita nel capoluogo sardo che non ha voluto lasciare nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale, che ricorda ancora perfettamente in tutta la sua tragicità.

Oltre agli auguri di tutta l’Amministrazione, Edoardo Tocco ha portato alla signora Maria Perla una medaglia celebrativa con il simbolo del Comune di Cagliari.