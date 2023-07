Sfidando sole e caldo per San Costantino: ecco il grande pubblico dell’Ardia – Foto

Sedilo

Stasera la prima corsa a cavallo, si replica domattina. Protagonista sa prima pandela Marco Mongili

C’è chi è arrivato e si è sistemato in “prima fila” già dal pomeriggio, sfidando il sole cocente. Neppure questo grande caldo ferma fedeli e appassionati che oggi non sono voluti mancare all’Ardia. In centiania alle 16.30, già occupavano il pendio di Monte Isei e l’area del santuario. A Sedilo è il grande giorno. Alle 18, in piazza San Giovanni, appuntamento con l’attesa consegna de sas pandelas. Mezz’ora più tardi, al santuario di San Costantino, il via ufficiale della corsa a cavallo, accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale dell’Associazione Alerese di Ales, seguita dalla santa messa.

Il protagonista più atteso sarà sa prima pandela Marco Mongili, esperto cavaliere impegnato in un’attività artigianale nel settore della pasticceria. Lo affiancheranno sa secunda pandela Pier Giuseppe Spada e sa terza pandela Alessandro Nieddu.