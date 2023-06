Sfida da Formula Uno tra Suv elettrici a Teulada, c'è anche Loeb - Sardegna

Una corsa da Formula Uno per il doppio Island X Prix di Extreme, la sfida dei Suv elettrici. Si gareggia l'8-9 luglio a Teulada: al via anche il campione del mondo Sebastien Loeb. Motori 'verdi': c'è un progetto di tutela ambientale dedicato alle api. "Pianteremo mezzo ettaro di piante mellifere, alberi e arbusti per aiutare ad aumentare le biodiversità e favorire le api e il processo di impollinazione - spiega James Taylor, chief championship officer di Extreme E - Il nostro sforzo combinato serve a combattere l'estinzione di api e altre specie impollinatrici. È il primo progetto di questo tipo in Sardegna ed è unico nel suo genere".

Ad ospitare la manifestazione, co-organizzata e coordinata dall'Automobile Club d'Italia col supporto della Regione, sarà l'area di addestramento dell'Esercito a Teulada: si sta già lavorando all'allestimento del paddock e del percorso di gara, un tracciato che avrà una lunghezza di circa tre chilometri.

Alla partenza equipaggi formati da un pilota uomo e una pilota donna che si alterneranno alla guida dell'Odyssey21. Tra i team, McLaren, Rosberg X Racing, Acciona Sainz, X44 di Lewis Hamilton, Abt Cupra, Carl Cox Motorsport, Jenson Button JbXe e Andretti.

Sul fronte piloti, spiccano Sebastien Loeb, che sostituirà Nasser Al Attiyah al volante della Cupra, Johan Kristoffersson e Mattias Ekström. Tra le pilote, in attesa di conoscere un nuovo nome che verrà svelato lunedì, al via Christine Gz, Laia Sanz, Cristina Gutiérrez e l'italiana Tamara Molinaro.

Nelle tre gare precedenti, due vittorie del Team Rosberg X Racing e una degli americani del N.99 Gmc Hummer Ev Chip Ganassi Racing, che si erano aggiudicati L'Island X Prix 1 nel 2022. Al momento in testa alla classifica c'è Veloce Racing, a quota 80 punti con due vittorie all'attivo, seguita da Acciona Sainz XE Team, con 69 punti, davanti ai campioni 2021 dell'RxR. A difendere il titolo, quest'anno, sarà invece il team di Lewis Hamilton, X44 Vida Carbon Racing, attualmente quarto.

Fonte: Ansa Sardegna