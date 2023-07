Sfida al caldo per ammirare la natura: il cammino di Lodi alle Torri ha fatto tappa nelle marine di San Vero

Il percorso di 8 chilometri ha subito delle modifiche per permettere ai partecipanti di rientrare alla chiesa di San Lorenzo a Mandriola entro le 9, spostando al momento dell’arrivo la preghiera delle lodi – solitamente recitata all’aperto – per evitare di sostare sotto il sole implacabile.

Lunedì scorso i pellegrini non hanno rinunciato all’appuntamento nonostante il sole cocente

Da qui sono proseguiti lungo la costa fino a raggiungere Sa Mesa Longa, in quel momento libera dai bagnanti: qui i pellegrini hanno potuto ammirare la sabbia dal caratteristico color ocra, la famosa tavola e l’isolotto a essa collegato.

Lungo il litorale i pellegrini hanno costeggiato l’Oasi felina di Su Pallosu, per poi proseguire lungo il mare ricco di imbarcazioni e Sa Marigosa con i suoi spazi lacustri e i giunchi utilizzati dagli artigiani dell’intreccio locali.

Dopo una sosta dedicata alla contemplazione, con fatica il gruppo ha lasciato il suggestivo scenario per raggiungere Su Pallosu: set negli anni Sessanta del film Giarrettiera Colt, dalla piccola spiaggia si sono potute ammirare in lontananza le torri di Capo Mannu e Scab’e Sai.

Giunti all’ingresso de Sa Rocca Tunda, si è imboccato l’ultimo chilometro di strada asfaltata costeggiando la salina a ridosso del lungomare di Putzu Idu per arrivare, dopo 2 ore di cammino, sino alla chiesa campestre, felici di aver sfidato e vinto i 30 gradi iniziali alle 7 del mattino e i 35 delle 9:00. All’ombra del tetto dell’anfiteatro, dopo un necessario rinfresco, si è concluso con le lodi

Il quinto cammino si terrà lunedì 31 luglio: partenza da Punta S’Incodina alle ore 7 e arrivo a Porto Suedda. Il percorso lineare è fortemente sconsigliato per la lunghezza e la difficoltà di alcune parti a chi non ha esperienza di cammini e presenta difficoltà deambulatorie. Si raccomanda di portare con sé un cappellino e acqua a sufficienza. Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina dedicata al prossimo cammino di lodi alle Torri cliccando qui.

Mercoledì, 26 luglio 2023