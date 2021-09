Sferra un pugno al rivale in un bar, operaio denunciato a Mandas

Ieri a Mandas i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una attività di indagine scaturita dalla querela formalizzata qualche tempo prima da un trentasettenne del luogo, hanno denunciato per lesioni gravi un 22enne residente a Serri, operaio stagionale, incensurato. Dalle testimonianze raccolte e dalla documentazione sanitaria depositata dal querelante è stato accertato che il denunciato, mentre si trovava all’interno del bar “I Girasoli” di via Cagliari, ha colpito per futili motivi con un violento pugno al volto la propria vittima procurandole la caduta di alcuni denti e un grave trauma per altri, per i quali veniva eseguita successivamente l’estrazione. Il grave danno subito, assolutamente immotivato è ingiustificabile, è stato tale da indurre l’uomo alla querela e i carabinieri ad informare dei fatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

