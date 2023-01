Sferra un colpo al volto e tenta di rapinare un uomo in via Roma, algerino denunciato a Cagliari.

E’ accaduto nel corso della serata di ieri a Cagliari. I carabinieri del Radiomobile, coadiuvati dai colleghi di Sant’Avendrace, hanno denunciato in stato di libertà per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, un algerino di 32 anni, domiciliato a Quartu Sant’Elena e noto per pregresse vicende giudiziarie. Su segnalazione di un taxista i militari sono intervenuti in via Roma dove lo straniero aveva poco prima tentato di sottrarre con violenza il borsello ad un quarantacinquenne. La vittima è stata colpita al volto ma è riuscita a evitare che gli venisse sottratto il proprio bene grazie anche a tre giovani cagliaritani che passeggiavano nelle vicinanze e che sono intervenuti in suo soccorso. I carabinieri hanno rintracciato lo straniero nelle vicinanze. L’uomo non ha voluto fornire indicazioni sulle proprie generalità e sin da subito ha assunto un atteggiamento aggressivo e irrazionale. È stato condotto nell’auto di servizio e ha colpito con diversi calci il vetro dell’auto, danneggiando anche la maniglia della portiera. Giunto in caserma, è stato trovato in possesso di una lama di rasoio occultata nei pantaloni e sottoposta a sequestro. In considerazione del fatto che l’uomo era in preda ad una incontrollabile crisi isterica è stato fatto intervenire il 118 che lo ha trasportato presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità.

