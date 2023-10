Sfascio sanità in Sardegna: "Case e ospedali di comunità, zero strutture realizzate"

Zero strutture realizzate su 17, così per i sardi è sempre più difficile e complicato avere accesso ai servizi sanitari. La Sardegna è infatti in ritardo, secondo il monitoraggio Agenas, sull’attuazione del decreto ministeriale che, grazie ai fondi del pnnr, riorganizza l’assistenza sanitaria territoriale. Il punto sulla Sardegna, dove la riforma non è ancora mai partita, è stato fatto dalla Fondazione Gimbe sull’attivazione delle strutture a giugno 2023: le case della comunità (Cdc), che sono di fatto il punto di accesso sul territorio con cui il cittadino entra in contatto con il sistema socio-sanitario; le Centrali operative territoriali (Cot) che coordinano i vari servizi sul territorio e infine gli ospedali di comunità che hanno funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero.

Fino a giugno 2023, sull’intero territorio regionale non risultava alcuna struttura attiva tra case di comunità, centrali operative territoriali e ospedali di comunità – spiega la Fondazione Gimbe in una nota – le strutture da edificare sono 17 di cui 12 case della comunità (oltre a 38 da ristrutturare, 4 centrali operative territoriali (oltre a 12 Cot che utilizzano gli spazi già esistenti) e un ospedale di comunità (oltre a 12 da riconvertire).