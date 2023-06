Sfasciano un distributore di cibo e bevande e scappano con i soldi, arrestati a Cagliari

Hanno sfasciato un distributore automatico di cibo e bevande e sono fuggiti con la cassetta dei soldi, ma la polizia li ha identificati grazie ai filmati di video sorveglianza.

Gli agenti hanno arrestato i due uomini, di 29 e di 31 anni, per il reato di furto aggravato. I fatti sono avvenuti nella nottata tra domenica e lunedì, a Cagliari, quando la sala operativa, allertata dalla società di vigilanza, segnalava un furto in atto ad un distributore automatico, all’interno di un locale aperto 24 ore nel quartiere di San Michele.

Le pattuglie intervenute sul posto constatavano che i presunti autori del furto si erano già allontanati, appurando che dal distributore, dopo essere stato forzato, era stato asportato il contenitore delle monete.

Le immediate ricerche nelle vie vicine, consentivano di individuare poco dopo, un’autovettura con a bordo due persone che, dalle fattezze fisiche e dall’abbigliamento indossato, corrispondevano ai due soggetti ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

La successiva perquisizione dava esito positivo, consentendo di trovare a bordo dell’auto il contenitore con all’interno circa 142 euro in monete, il piede di porco verosimilmente utilizzato per forzare il distributore e dei guanti in gomma.

Accompagnati in Questura, i due sono stati trattenuti in stato di arresto per il reato di furto in aggravato. Oggi il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.