Settimo San Pietro, sì al primo campo di padel nella cittadella sportiva: “Lo realizzerà il tennis club”

Settimo San Pietro avrà un nuovo campo di padel nella cittadella sportiva di via I Maggio. La svolta è arrivata ieri, la Giunta guidata dal sindaco Gigi Puddu ha infatti discusso e approvato il progetto presentato dall’Asd Tennis Club Settimo: “Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo campo di padel, disciplina sportiva molto in voga, negli spazi della cittadella sportiva” gestiti dallo stesso tennis club. I lavori, salvo imprevisti, saranno terminati entro qualche mese. Si tratta del primo campo di padel all’interno del polo sportivo dove, sinora, il tennis l’aveva fatta da padrone.

“Si incrementa così la dotazione e l’offerta di impiantistica sportiva per la nostra comunità”, commenta, soddisfatto, il sindaco Gigi Puddu. “Sempre per quanto riguarda il padel, a brevissimo sono previste positive novità in merito alla realizzazione dell’impianto lungo la strada provinciale 15, nel vecchio campo da calcio in via San Salvatore”.