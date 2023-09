Settimo San Pietro, incivile spietato nel terreno ripulito dai ragazzi dell'Anffas: "Ma non ti vergogni?"

Settimo San Pietro – Rifiuti abbandonati negli spazi curati con tanto amore dai ragazzi speciali dell’Anffas. Duro attacco del sindaco Gigi Puddu nei confronti di chi ha commesso lo scempio: “Non provi nemmeno un briciolo di vergogna verso te stesso? Che esempio dai ai tuoi figli?”. Ancora una volta si parla di discariche abusive generate da chi, senza rispetto, getta la propria immondizia dove capita. In questo caso è accaduto in via Democratico, un lavabo e altri scarti sono stati abbandonati dove i ragazzi curano il posto. “Non provi alcuna vergogna nell’abbandonare i tuoi rifiuti in uno spazio solitamente curato con tanto amore dai ragazzi speciali dell’Anffas? Ma che esempio dai ai tuoi figli, o ai tuoi nipoti, o ai tuoi fratelli? Probabilmente non ti interessa dare esempi perché sei abituato a vivere nella “ monnezza” e nel degrado. Fai solo tanta pena. Ma noi non ci arrendiamo”.

“Proprio ieri infatti – spiega il sindaco – abbiamo rinnovato l’adesione di Settimo alla manifestazione Puliamo il Mondo promossa da Legambiente per sensibilizzare i cittadini, ed in particolare le nuove generazioni ,al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo. Lo abbiamo fatto in grande stile, convinti dell’utilità di questa iniziativa, concordando con il nostro Istituto Comprensivo l’evento, che si terrà il 13 ottobre e che coinvolgerà oltre 250 alunni ed i loro insegnanti dei nostri plessi scolastici. L’auspicio è che il 13 ottobre partecipino i tuoi figli, o i tuoi nipoti o i tuoi fratelli, affinché magari possano imparare quel rispetto per l’ambiente che tu non sei evidentemente in grado di trasmettergli”.