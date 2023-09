Settimo San Pietro, cena solidale per costruire una Scuola in Tanzania

Decine di persone hanno preso parte ieri sera all’evento per contribuire al progetto messo in campo dall’associazione cagliaritana Admissis. Solidarietà, tanta, anche verso chi abita dall’altra parte del mondo: una scuola, nuova di zecca, per i bambini meno fortunati che, ancora oggi, non hanno la possibilità di studiare, di formarsi. Grazie alla generosità di tanti sardi questo, però, è quasi realtà: le mura della scuola sono già state realizzate e a gennaio, secondo le previsioni, le prime due classi prenderanno il via. Con questo spirito il primo cittadino ha sposato il progetto e ospitato la cena solidale che, con numerosi eventi paralleli, ha animatori la serata. “Bellissima anche l’esposizione di auto d’epoca nella via Gramsci.

Grazie a tutti i graditi ospiti che con la loro presenza hanno voluto contribuire a questo bellissimo progetto” ha espresso Puddu. La scuola è in fase di realizzazione a Ikorongo, un piccolo villaggio Masai della Tanzania, “ci sono circa 300 bambini di cui meno di un terzo riesce ad andare a scuola – spiega l’associazione –

il nostro obiettivo è garantire ai bambini il diritto all’istruzione, costruendo una scuola che gli permetta di concludere il ciclo di 7 anni della primary school.

I lavori procedono velocemente, infatti, contiamo di inaugurare le prime 2-3 classi a gennaio 2024″.